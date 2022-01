Samsung Galaxy S22: Europese prijzen zijn uitgelekt – dit zijn ze

Samsung komt volgende maand met de nieuwe Samsung Galaxy S22-serie. De smartphonefabrikant komt nu in het nieuws met de prijzen voor de Galaxy S22. Wat gaan de nieuwe modellen kosten?

Galaxy S22 prijzen voor Europa

De aankondiging van de Samsung Galaxy S22-serie staat gepland voor de maand februari. In de afgelopen tijd zijn al de nodige foto’s en de nodige specs uitgelekt. Dit keer is er ook nieuws over de modellen; waarbij het gaat om de prijzen van de Samsung Galaxy S22-serie. Van alle drie de modellen wordt deze informatie nu bekend.

De informatie over de prijzen van de Samsung Galaxy S22-modellen zijn afkomstig van Roland Quandt, een doorgaans goed betrouwbare bron. Hij deelt de prijzen voor de Europese markt. Deze zien er als volgt uit;

Samsung Galaxy S22

8GB/128GB: 849 euro

8GB/256GB: 899 euro

Samsung Galaxy S22+

8GB/128GB: 1049 euro

8GB/256GB: 1099 euro

Samsung Galaxy S22 Ultra

8GB/128GB: 1249 euro

12GB/256GB: 1349 euro

12GB/512GB: 1449 euro

Er gaan berichten rond over dat de aankondiging plaats gaat vinden op 8 februari. Samsung zelf heeft nog geen datum gedeeld.