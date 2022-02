Samsung rolt nieuwe beveiligingsupdate uit voor Galaxy A41, Galaxy A52s en S20 FE

Samsung heeft drie smartphones bijgewerkt met een nieuwe beveiligingsupdate. Een bijgewerkte security-patch staat klaar voor de Samsung Galaxy A41, de Galaxy A52s en de Galaxy S20 FE.

Updates voor Samsung

Drie verschillende smartphones worden door Samsung bijgewerkt met een nieuwe update. Het is een update die de beveiliging van het apparaat verbetert. Allereerst is er een update voor de Samsung Galaxy A41, zo laat Arjaan aan DroidApp weten. Zijn smartphone wordt bijgewerkt met de beveiligingsupdate van januari 2022. Daarbij belooft Samsung dat de algehele stabiliteit van het apparaat is verbeterd. De update voor de Galaxy A41 heeft een grootte van 453,07MB.

Nieuwe updates zijn er ook voor de Samsung Galaxy S20 FE en de Galaxy A52s. Voor deze twee toestellen wordt beveiligingsupdate februari 2022 verspreid; de nieuwste security-patch die voor Android beschikbaar is. Bovenop de patches van Google heeft Samsung ook eigen februari-patches beschikbaar gesteld. Deze pakken specifieke Samsung-kwetsbaarheden aan.

Als je de update binnen kunt halen, krijg je hier een melding van op je smartphone.

Samsung Galaxy A41 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen onbekend

Samsung Galaxy S20 FE Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 439,00 euro