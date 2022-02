Samsung Galaxy Note 10-serie krijgt Android 12-update

Eindelijk is het dan zover; goed nieuws voor de bezitters van de Galaxy Note 10 en Galaxy Note 10+. De update naar Android 12 wordt uitgerold.

Android 12 voor Galaxy Note 10

Twee smartphones van Samsung worden bijgewerkt met de update naar de nieuwste Android-versie. Math laat aan DroidApp weten dat zijn smartphone de update heeft mogen ontvangen naar Android 12. In de afgelopen weken en maanden werden verschillende andere toestellen van Samsung al voorzien van de nieuwe update.

Samsung levert samen met de update naar Android 12, ook de nieuwe One UI 4 skin. Verder bevat de update de security-patch van januari. Met de update krijg je op de 2,5 jaar oude toestellen toegang tot meer privacy-instellingen en kan de interface afgestemd worden op de kleuren van de ingestelde achtergrond. Verder zijn er verbeteringen voor Always On, Samsung Health, de agenda-app, galerij en voor de widgets. Ook tal van andere verbeteringen en nieuwe functies zijn toegevoegd.

Je kunt de update vanaf nu downloaden voor de Samsung Galaxy Note 10 en Galaxy Note 10+.