Android 12 wordt uitgerold naar Samsung Galaxy Note 10 Lite

De volgende telefoon in het rijtje van de Android 12-update is er. Samsung geeft de update vrij voor de Samsung Galaxy Note 10 Lite, nadat deze al eerder voor verschillende andere toestellen werd verspreid.

Galaxy Note 10 Lite krijgt Android 12

De Samsung Galaxy S10 Lite kreeg eerder deze week de update al naar Android 12, nadat in de afgelopen weken ook al verschillende toestellen bijgewerkt werden. Nu is het de beurt aan de Samsung Galaxy Note 10 Lite. De smartphone wordt in Nederland en België geüpdatet naar Android 12, waarbij de fabrikant ook gelijk beveiligingsupdate januari meelevert en One UI 4.

Dankzij de nieuwe update krijg je toegang tot het privacydashboard, waarmee je meer instellingen aan kunt passen. Verder kun je de helderheid van het scherm verder dimmen en is het mogelijk om de kleuren in de interface aan te passen op de ingestelde achtergrond. Als je de update binnen kunt halen, krijg je hiervan een notificatie op je smartphone.