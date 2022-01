Samsung Galaxy A52 krijgt update naar Android 12 met One UI 4

Een nieuwe update wordt uitgerold naar de Samsung Galaxy A52. De fabrikant heeft voor dit toestel de update klaargezet naar Android 12, samen met nog een reeks verbeteringen. Denk aan een nieuwe security-patch en natuurlijk One UI 4.

Android 12 voor Galaxy A12

Samsung is druk bezig met het updaten van verschillende toestellen naar Android 12. Dit is ook het geval bij de A-serie. Zo verscheen de update naar de nieuwste Android-versie al voor de Galaxy A72 en een hoop toestellen uit de S-serie. Nu is het de beurt aan het volgende toestel; de Samsung Galaxy A52.

Samsung heeft de update vanaf nu klaargezet in Nederland en België en brengt daarbij ook de One UI 4 skin, zo laten verschillende lezers aan DroidApp weten. Daarbij is er ook beveiligingsupdate januari 2022, welke niet alleen niet de verbeteringen vanuit Google brengt, maar ook de patches vanuit Samsung. Dankzij de nieuwe Android-versie met de nieuwe skin worden er een hoop nieuwe functies en verbeteringen doorgevoerd.

Nieuw met deze update

Nieuw is bijvoorbeeld de Kleurenpalet-modus, waarbij de kleuren uit de interfacekleuren worden aangepast aan de kleuren van de achtergrond. Verder zijn er uitbreidingen voor het Always On Display en is er het privacydashboard waarbij je meer te zeggen krijgt over je privacy. Zo worden icoontjes in de statusbalk getoond als de microfoon of camera door een app gebruikt wordt. Tevens kun je instellen dat een applicatie bijvoorbeeld niet je exacte locatie op kan vragen, maar een schatting van de locatie. Met Android 12 op de Samsung Galaxy A52 kan ook de helderheid van het beeldscherm verder verlaagd worden en zijn er nog verschillende andere verbeteringen.

De update wordt vanaf nu uitgerold voor de Samsung Galaxy A52, waarbij het 5G-model als eerst aan de beurt is.