Samsung Galaxy A52 krijgt beveiligingsupdate van december

Op de valreep voor het nieuwe jaar begint, heeft Samsung de updatemachine nog even gestart. De december-update wordt uitgerold naar de Galaxy A52.

Update van december voor A52

Samsung rolt in Nederland en België een update uit voor de Samsung Galaxy A52. De telefoon wordt bijgewerkt met beveiligingsupdate december 2021, zo laat DroidApp-lezer Gavin ons weten. Dit is de meest recent uitgebrachte patch voor Android. Naast de patches vanuit Google, zijn ook Samsung’s eigen fixes toegevoegd.

De update voor de Samsung Galaxy A52 heeft een grootte van circa 226MB. Als we kijken naar de changelog zien we geen verdere bijzonderheden, enkel de nieuwe beveiligingsupdate. Als de nieuwe patch beschikbaar is voor jouw toestel, krijg je hier een melding van op je smartphone.