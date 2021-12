Samsung geeft informatie over december-patch: 18 eigen patches

Iedere maand komt er voor Android een nieuwe beveiligingsupdate uit. Dat is ook het geval bij Samsung. De fabrikant deelt nu informatie over de inhoud van haar eigen patches voor de maand december. In totaal zijn er 18 eigen patches vanuit Samsung.

Samsung over december-patch

Bovenop de eigen security-patch vanuit Google zelf, voegen fabrikanten er doorgaans zelf ook nog patches aan toe. Dit zijn patches voor de eigen hard- of software van de fabrikant. In totaal gaat het voor beveiligingsupdate december 2021 om een aantal van 18 patches die Samsung zelf heeft toegevoegd. Eerder gaf Google de update al tientallen patches mee voor de beveiliging van Android.

Samsung geeft verschillende details over de eigen patches die het uitrolt. Niet alle patches zijn voor alle toestellen bedoeld. Dit is afhankelijk van verschillende eigenschappen zoals de Android-versie, de chipsets en andere onderdelen. We zien bij Samsung voor de maand december in ieder geval een patch voor toestellen met een Snapdragon chipset van Qualcomm. We zien ook een patch voor een klein in het vergrendelscherm. De rest van de patches lijken betrekking te hebben op de software-onderdelen in de toestellen.

Wanneer de december-update klaarstaat voor je Samsung, geeft je tablet of smartphone hiervan een melding. Natuurlijk horen we het graag als er een update is voor je toestel. We ontvangen je bericht graag, samen met een screenshot in een mailtje.

