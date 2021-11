Samsung rolt nieuwe november-update uit voor Galaxy A52

Samsung heeft in Nederland en België een nieuwe update klaar gezet voor de Samsung Galaxy A52. Het toestel wordt geüpdatet naar een nieuwe beveiligingsupdate.

Beveiligingsupdate voor Galaxy A52

Samsung heeft de updatemachine een slinger gegeven. Voor de Samsung Galaxy A52 wordt een nieuwe update aangereikt, zo weet DroidApp-lezer Gavin ons te melden. De smartphone die we eerder hebben behandeld in onze Galaxy A52 review, krijgt een nieuwe beveiligingsupdate aangeboden. Het is beveiligingsupdate november. Deze update pakt vanuit Google tientallen kwetsbaarheden aan in het Android-besturingssysteem. Daar bovenop heeft de fabrikant ook nog eigen patches toegevoegd, waardoor het toestel weer een stuk veiliger moet zijn.

De Samsung Galaxy A52 zal op termijn ook bijgewerkt worden met de Android 12-update. Wanneer dit gaat gebeuren, is nog niet bekend. Het merk zal hierover vermoedelijk binnenkort meer bekend maken. Tot die tijd moeten we het nog even doen met Android 11, maar krijg je wel de nieuwste beveiligingsupdate.