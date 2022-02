Samsung: eigen februari-update brengt nog eens 19 patches

Eerder deze week bracht Google haar beveiligingsupdate van februari uit voor Android. Fabrikanten kunnen vervolgens met deze update aan de slag. Zo ook Samsung, dat de eigen details deelt.

Samsung over februari-patch

Iedere maand wordt voor Android een nieuwe security-patch uitgerold. Hiermee worden verschillende zwakke plekken in Android aangepakt, zodat het platform minder kwetsbaar wordt tegen onheil van buitenaf. Fabrikanten brengen deze update vervolgens naar hun toestellen, waarbij zij ook aanvullingen brengen voor de eigen toestellen.

Met beveiligingsupdate februari 2022 worden 38 kwetsbaarheden aangepakt. Voor enkele toestellen heeft Samsung deze update al uitgerold. In de komende weken zullen meer toestellen bijgewerkt worden. Samsung zelf geeft alvast de details over de eigen kwetsbaarheden die het aanpakt. In totaal gaat het om 19 patches. Een lek met betrekking op toestellen met een Qualcomm-processor wordt aangepakt, net als patches voor Exynos en een kwetsbaarheid in DeX. Daarnaast zijn er nog enkele kleinere patches.

Wanneer je de update aangeboden krijgt op je telefoon, horen we dat graag van je! Stuur ons een mailtje, samen met een screenshot. Als de update beschikbaar is, krijg je hiervan een melding op je toestel.

