Samsung: de Galaxy S22 wordt vervaardigd uit gerecyclede visnetten van de oceaan

Een interessant bericht is gedeeld door Samsung. De fabrikant laat weten dat de telefoonfabrikant de nieuwe S22 vervaardigd uit gerecycled materiaal. Dit materiaal bestaat uit visnetten, welke zijn gedumpt in de oceaan.

Galaxy S22 van visnetten

De Samsung Galaxy S22-serie wordt morgen aangekondigd, maar in aanloop naar de aankondiging geeft Samsung alvast wat meer informatie over de devices. We weten al heel veel, dankzij de vele leaks die in de afgelopen tijd zijn verschenen, maar nu horen we ook meer over de totstandkoming van de nieuwe telefoons. Opvallend is namelijk het materiaal waaruit de Galaxy S22 vervaardigd is.

Jaarlijks wordt er 640.000 ton aan visnetten overboord gegooid door de vissers in de oceaan. Dit zorgt ervoor dat het leven onderwater in gevaar komt en dat koraalriffen verwoest worden, door de gedumpte visnetten. Een oorzaak van plastic afval waar minder aan gedacht wordt dan aan een fles of tasje dat weggegooid wordt. Gerecycled plastic werd al gebruikt in onder andere de verpakkingen en de opladers van Samsung, nu wil het merk de toestellen (in ieder geval gedeeltelijk) vervaardigden uit gedumpte visnetten. Onbekend is voor hoeveel procent de telefoons uit visnetten bestaan.

De vermoedelijke Galaxy S22, welke eerder is uitgelekt.