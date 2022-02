Samsung Galaxy S22: ‘verkoopdatum wordt opgeschoven door leveringsproblemen’

Nieuwe leveringsproblemen zouden bij Samsung zorgen voor problemen met de Galaxy S22-serie. Het kan goed zijn dat de geplande verkoopdatum opgeschoven wordt.

Wordt de verkoopdatum opgeschoven?

Met nog minder dan tien dagen te gaan tot de aankondiging van de Galaxy S22-serie, weten we al veel, maar is er soms ook nog nieuw nieuws. Nu gaat het over de verkoopdatum. Volgens eerdere berichten zou Samsung de pre-order starten na de aankondiging op 9 februari.

Hoewel officiële informatie over de datum ontbreekt vanuit Samsung, kwamen we uit eerdere geruchten te weten dat Samsung op 21 februari de toestellen uit zou leveren, terwijl ze vanaf 24 februari in de winkel zou moeten leveren. Door leveringsproblemen zou Samsung het toestel later in de winkels leggen.

Volgens leaker Jon Prosser heeft Samsung nu het plan om de toestellen op verschillende data uit te brengen. De Samsung Galaxy S22 Ultra zou als eerst moeten verschijnen, op 25 februari. De Galaxy S22 en S22+ zouden op 11 maart beschikbaar moeten komen.

De aankondiging van Samsung staat gepland op 9 februari, waarbij Unpacked begint om 16:00 uur.

