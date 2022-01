Nieuw lek: Samsung Unpacked met Galaxy S22-serie is op 9 februari

We hoeven naar niet lang meer te wachten op de aankondiging van de nieuwe Samsung Galaxy S22-serie. Met dank aan informatie van leaker Evan Blass, horen we nu de datum 9 februari rondgaan in de wandelgangen.

Samsung Unpacked op 9 februari

Langere tijd gingen we er vanuit dat Samsung op 8 februari de nieuwe Samsung Galaxy S22-serie aan zou kondigen. De fabrikant zou hiervoor een nieuwe editie van Samsung Unpacked uitzenden, zodat je de aankondiging live kunt volgen. Die datum blijkt echter niet helemaal te kloppen, als we afgaan op de nieuwste informatie van leaker Evan Blass. Hij meldt een nieuwe datum voor Samsung Unpacked.

Het moet gaan gebeuren op 9 februari. Op die dag zullen we de nieuwe S-serie gaan zien, zo wordt duidelijk uit de gedeelde foto. Samsung spreekt in de uitgelekte teaser over ‘The epic standard’, waarbij een grote ‘S’ doet vermoeden dat het hier gaat om de nieuwe S-serie. Deze nieuwe modelreeks zal bestaan uit de Samsung Galaxy S22, de Galaxy S22+ en S22 Ultra. De specificaties en beelden van die toestellen zijn in de afgelopen tijd al meermaals online verschenen. Volgens de aanwijzing op de foto krijgen we de Galaxy S22-serie op 9 februari om 15:00 uur te zien. Natuurlijk houd DroidApp je volledig op de hoogte!