‘Samsung Galaxy S22-serie aankondiging is op 8 februari’

Als de nieuwste berichten kloppen, hoeven we nog maar een kleine maand te wachten op de nieuwe Samsung Galaxy S22-serie. De nieuwe modellen gaan al lange tijd rond in het geruchtencircuit en nu worden we in de richting van een datum gestuurd.

Galaxy S22-serie op 8 februari?

De drie modellen uit de Samsung Galaxy S22-serie domineert ontzettend vaak het nieuws in telecomland. Niet heel gek, want Samsung weet ieder jaar weer goed te scoren met haar toestellen in de S-serie. Ook bij de nieuwe Galaxy S22-serie zijn de verwachtingen hooggespannen. Nadat we al veel gezien en gehoord hebben over de nieuwe modellen, waarbij de S22 Ultra een ander ontwerp krijgt dan de twee andere modellen, is het nu de beurt aan het volgende nieuws over de smartphoneserie.

Samsung zou volgens een insider aan Zuid-Koreaanse media hebben laten weten wanneer we de nieuwe serie kunnen verwachten. De datum 8 februari wordt hierbij genoemd. Deze datum ging eerder al een keer rond in de wandelgangen. Daarbij presenteert de fabrikant doorgaans een nieuwe editie van Galaxy Unpacked op de dinsdag. We gaan hier de Galaxy S22, S22+ en S22 Ultra zien. Volgens het gerucht van de insider, zou de pre-order starten op 9 februari 2022. De uitlevering van de nieuwe modellen is op 21 februari voor degenen die een pre-order hebben geplaatst. De winkelrelease moet plaatsvinden op 24 februari.

We verwachten in de komende weken hier ongetwijfeld meer informatie over, hopelijk ook snel vanuit Samsung zelf. Deze maand staat voor Samsung in het teken van de eveneens deze maand aangekondigde Samsung Galaxy S21 FE.

