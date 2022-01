Samsung Galaxy S22+ te zien in officiële foto’s

Het houdt maar niet op met het nieuws over de Samsung Galaxy S22-serie. Vandaag kunnen we je nieuwe beelden voorschotelen van de Samsung Galaxy S22+. Wat heeft het Plus-model te bieden?

Foto’s van Galaxy S22+

De Samsung Galaxy S22-serie wordt in februari verwacht, al voelt het soms alsof we eigenlijk niets meer hoeven te weten, omdat alles al in geruchten naar voren kwam. Dankzij Roland Quandt, een bekende bron in telecomgeruchten, krijgen we een beter beeld van de Samsung Galaxy S22+, het middelste toestel dat gepositioneerd wordt tussen de Galaxy S22 en de Galaxy S22 Ultra.

Deze week werd al bekend dat Samsung de toestellen in Europa waarschijnlijk gaat voorzien van een Exynos-chipset. Al vaker zagen we beelden van de toestellen uit de nieuwe S22-serie; nu dus de S22+. Het model komt beschikbaar in de kleuren wit, zwart en groen. Het design van de Galaxy S22+ zal overeenkomen met dat van de S22. De S22 Ultra zal iets anders eruit komen te zien, wat met name terug te zien is in de cameramodule.

De foto’s van de nieuwe Samsung Galaxy S22+ zijn in dit artikel te vinden. De aankondiging zou volgens de berichten op 8 februari moeten plaatsvinden.