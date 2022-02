Samsung gaat Galaxy A51 voortaan maar twee keer per jaar updaten

Samsung heeft het updateschema voor de Galaxy A51 aangepast. Niet meer ieder kwartaal, maar slechts eenmaal per half jaar wordt er nog een update uitgerold voor de populaire telefoon.

Minder updates voor Galaxy A51

Kijkend naar de software-pagina van Samsung valt op dat het updatebeleid voor de Galaxy A51 is aangepast. De populaire telefoon van Samsung is veel verkocht en werd in januari 2020 uitgebracht. De telefoon krijgt echter al twee jaar na release minder updates dan tot nu toe werd gehanteerd.

Samsung kiest ervoor om het toestel voortaan nog maar eens per half jaar van een nieuwe beveiligingsupdate te voorzien. Dit was eerder nog eenmaal per kwartaal. Het is niet bekend waarom Samsung de telefoon minder vaak gaat updaten. Het nieuwe updateschema is relatief mager als we dat vergelijken met andere toestellen van de fabrikant. Des temeer omdat de Galaxy A50 van een jaar eerder nog iedere maand bijgehouden wordt met een update.

Echter zou de telefoon nog niet aan het eind van het updaten zitten. De Samsung Galaxy A51 zou volgens eerdere berichten drie Android-updates krijgen. Eerder werd al Android 11 uitgerold, dus 12 en 13 worden nog verwacht.