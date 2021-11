Samsung Galaxy A51, A50 en A40 ontvangen beveiligingsupdate november 2021

De maand november is bijna voorbij. Samsung pakt deze gelegenheid aan om toch nog wat toestellen bij te werken met de nieuwste beveiligingsupdate die tot nu toe voor Android beschikbaar is. Het is een update voor de Galaxy A51, de Galaxy A50 en de A40 van Samsung.

Drie toestellen krijgen updates

Drie toestellen van Samsung worden bijgewerkt met beveiligingsupdate november 2021. In de afgelopen tijd werden meerdere smartphones van de Zuid-Koreaanse fabrikant al bijgewerkt met deze patch; nu is het de beurt aan drie eerder uitgebrachte smartphones, zo horen we van verschillende bezitters. Raymond en Jan laten ons weten dat er in ieder geval een update is voor de Samsung Galaxy A51. Deze smartphone van het bedrijf wordt bijgewerkt met de nieuwe patch. Als we kijken naar de changelog van deze update, zien we verder geen veranderingen.

Niet alleen voor de Samsung Galaxy A51 is deze update beschikbaar. Gebruikers van de Samsung Galaxy A50 en de Galaxy A40 kunnen deze update vanaf nu ook downloaden op hun smartphone. Wanneer deze update beschikbaar is voor jouw telefoon, krijg je hier een melding van op je toestel.

