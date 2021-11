Samsung deelt eerste updateschema: wanneer krijgt jouw toestel Android 12?

Samsung heeft een nieuw updateschema vrijgegeven voor de update naar Android 12. Samen met de update naar Android 12 worden gebruikers ook verrast met de update naar One UI 4. Wanneer krijgt jouw Samsung de update?

Android 12 voor Samsung

Gisteren werd het startschot gegeven van de uitrol van Android 12 met One UI 4 voor de Galaxy S21-serie. Hiermee is Samsung er als de kippen bij, en zijn de toestellen uit de S21-serie de eerste niet-Pixel toestellen die Android 12 aangeboden krijgen. Samen met One UI 4 krijgen gebruikers toegang tot nieuwe functies. Denk aan veel meer beveiligingsopties, het privacydashboard en ondersteuning voor dynamische thema’s.

Op het Koreaanse forum voor Samsung Members, is een overzicht verschenen met de updateplannen voor de komende tijd, voor de verschillende toestellen. Hoewel het bericht inmiddels snel weer werd verwijderd, is het op het internet niet onopgemerkt gebleven. Voor verschillende modellen is de bètaversie al opgetuigd, en dus is het nu wachten op de definitieve update.

Het schema van hieronder is dus door Samsung zelf weer verwijderd, dus het kan zijn dat er nog wat in wijzigt, of dat Samsung liever niet van plan was om de data nu al te communiceren. Wel kunnen we de conclusie trekken dat de update zich eerder laat zien dan dat nu verwacht werd.

November 2021: Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21

Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 December 2021: Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3, Galaxy S20, S20+, S20 Ultra, Note 20, Note 20 Ultra, Z Fold 2, Z Flip

Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3, Galaxy S20, S20+, S20 Ultra, Note 20, Note 20 Ultra, Z Fold 2, Z Flip Januari 2022: Galaxy Z Fold, Note 10, Note 10+, Galaxy S20 FE, S10, S10+, S10e, A52s, A42

Galaxy Z Fold, Note 10, Note 10+, Galaxy S20 FE, S10, S10+, S10e, A52s, A42 Februari: Galaxy Tab S7, S7+

Galaxy Tab S7, S7+ April: Galaxy A51, Tab S7 FE, A90, Tab S6

Galaxy A51, Tab S7 FE, A90, Tab S6 Mei: Galaxy Tab S6 Lite, Tab Active 3, A32, A31, A12, Tab A7 (2020)

Galaxy Tab S6 Lite, Tab Active 3, A32, A31, A12, Tab A7 (2020) Juni: Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab A7 Lite Juli: Galaxy A21s, Xcover 5, M12

Verder deelt de bron ook nog een ander lijstje. Dit lijstje is gedeeld door Samsung in het Midden-Oosten en Brazilië. Daar worden nog veel meer toestellen genoemd, al lijken verschillende modellen wat met elkaar geschoven te hebben. Dit lijstje vind je hieronder.

Het is nu afwachten wanneer de toestellen in Nederland en België voorzien worden van de update. We weten bij het updateschema van Android 11 voor de Samsung-modellen, dat updates doorgaans eerder verschenen dan werd aangekondigd dan in het updateschema.

Krijg jij een nieuwe update binnen op je Samsung (Android 12, of een andere update), laat het ons dan zeker weten door een mailtje te sturen, samen met een screenshot.

Bekijk ook: Android 12 update overzicht: welke toestellen krijgen de nieuwe versie?

