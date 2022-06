Android Update Bulletin week 22: deze toestellen kregen updates

In de 22e week van 2022 zijn weer een hoop updates verschenen voor verschillende smartphones en andere apparaten. In deze editie van het Android Update Bulletin zetten we op een rijtje welke smartphones deze week zijn bijgewerkt.

Android updates in week 22

Een nieuwe week, nieuwe updates; dat gold ook voor week 22. In de laatste dagen van mei en de eerste paar dagen van juni werden verschillende Android-apparaten weer voorzien van een update. Zo begon Samsung deze week met de uitrol van beveiligingsupdate van juni, waarover we pas volgende week de eerste details te weten komen. Opvallend was bijvoorbeeld de S22-serie, die een enorme juni-update kreeg van 1,5GB groot. De Android-updates die van de week zijn verschenen, zetten we voor je op een rijtje in deze editie van het Android Update Bulletin.

Ontbreekt er een toestel in het onderstaande lijstje, stuur ons een mailtje met een screenshot zodat we hem toe kunnen voegen aan het overzicht, of er een artikel aan kunnen wijden!

Nokia

OnePlus

OnePlus Nord 2: Android 12 met OxygenOS 12

Samsung