Samsung Galaxy Tab S7 krijgt als eerste beveiligingsupdate van juni

Samsung is er als de kippen bij met de nieuwste security-patch die uitgerold wordt voor Android De Samsung Galaxy Tab S7-serie is als eerst aan de beurt voor de juni-update.

Juni-update voor Galaxy Tab S7

Google heeft de beveiligingsupdate van juni nog niet eens aangekondigd; Samsung heeft hem nu voor het eerste toestel al aangekondigd. Ron laat aan DroidApp weten dat zijn Galaxy Tab S7+ de beveiligingsupdate van juni heeft mogen ontvangen. De update is zowel voor de Tab S7 als de Tab S7+ beschikbaar in ons land.

In januari had de Galaxy Tab S7-serie ook al een primeur. Toen was het de eerste tablet die voorzien werd van Android 12. Nu dus de beveiligingsupdate van juni. Wanneer je deze kunt downloaden, krijg je hier een notificatie van op je tablet.

Google zal volgende week de nieuwe update officieel vrijgeven. Dan zullen we ook te weten komen wat er met deze update allemaal verholpen wordt. Bovenop de patches van Google zitten ook altijd eigen Samsung-patches; ook die zullen we volgende week te weten komen.