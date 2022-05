Android distributiecijfers mei 2022: Android 11 nog altijd de grootste

Google heeft nieuwe Android distributiecijfers gedeeld, waarin we zien welke Android-versies het meest populair zijn. De cijfers zijn op 9 mei verzameld en nu naar buiten gebracht. Android 12 is nog altijd de grote afwezige.

Android 11 de grootste

Android 11 is de meest populaire Android-versie, zo blijkt uit de meest recente distributiecijfers die door Google zijn gedeeld. Het is alweer een tijdje geleden dat Google deze cijfers heeft gedeeld. De laatste keer was dit in november. Vroeger werd dit overzicht maandelijks gedeeld, maar dat is al langer niet meer het geval. Bij deze cijfers van mei 2022, zien we dat Android 12 nog altijd geen aandeel heeft in de beschikbaarheid van Android-versies. Best opvallend aangezien vooral Samsung, maar ook Motorola en andere fabrikanten de update naar Android 12 al beschikbaar hebben gesteld.

Android 11 heeft een aandeel van 28,3 procent, wat een stijging van 24,2 procent is in vergelijking met de vorige cijfers. Het aandeel van Android 10 is hiermee gezakt van 26,5% in november, naar 23,9 procent in mei. Over het algemeen zijn alle oudere Android-versies gezakt in aandeel, waarbij het aandeel van Jelly Bean is gezakt naar een aandeel van minder dan een halve procent. We verwachten dat bij de volgende bekendmaking van de cijfers het aandeel van Android 12 al flink zal zijn.

