Google deelt eindelijk weer distributiecijfers: Android 10 nog altijd meest populair

Enige jaren geleden bracht Google iedere maand braaf een overzicht naar buiten met het aandeel van verschillende Android-versies. Het bleef echter weer lang stil, maar nu deelt Google weer nieuwe distributiecijfers van de verschillende Android-versies.

Distributiecijfers Android – november 2021

Google heeft enige tijd geleden braaf steeds nieuwe distributiecijfers gedeeld. Cijfers, waarmee je direct kunt zien welke Android-versie voor hoeveel procent vertegenwoordigd is in de lijst met actieve Android-apparaten. Tot en met 2018 verscheen hiervan maandelijks een update. Er verscheen er slechts eentje in mei 2019 nog, en toen was het weer een jaar stil. De laatste update die we van Google hierover kregen, zagen we in april 2020. Nu heeft Google weer nieuws voor ons met een nieuw overzicht Android distributiecijfers.

Android 12 is eerder deze maand officieel vrijgegeven, maar die zien we nog niet terug in het overzicht van Google. Vermoedelijk zit er wat tijd tussen deze opname en de publicatie ervan. Uit de cijfers van november 2021 komt naar voren dat Android 10 nog altijd het meest overheerst, met een aandeel van 26,5 procent. Het percentage van Android 11 komt uit op 24,3 procent, waarmee deze Android-versie in de nek hijgt van de vorige Android-versie. Android 9 Pie heeft een aandeel van 18,2 procent en is dus ook nog aardig goed vertegenwoordigd. Android 8.0 en 8.1 Oreo scoren samen een aandeel van 13,7 procent. De andere Android-versies vind je in de foto hieronder.

Draait je smartphone nog op een oudere Android-versie, dan kan het raadzaam zijn om te kijken naar een nieuw toestel. Dit heeft namelijk grote invloed op de (online) veiligheid. Een nieuwe smartphone hoeft niet direct veel te kosten. Van het weekend publiceerden we ons onafhankelijke overzicht met beste smartphones tot 150 euro.