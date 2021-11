Android Update Bulletin week 46: deze toestellen kregen updates

Een nieuw overzicht hebben we met de updates die in de afgelopen week zijn verschenen. Van alle Android-smartphones en andere apparaten die in de afgelopen week, week 46, een update hebben mogen ontvangen, hebben we een overzicht gemaakt.

Android updates in week 46

In de afgelopen week zijn weer de nodige updates verschenen. Deze week begon Samsung bijvoorbeeld met de uitrol van Android 12 voor de Galaxy S21-serie in Nederland en België. Daarnaast werden ook nog beveiligingsupdates uitgerold voor meerdere smartphones. We zetten in het Android Update Bulletin van week 46 op een rijtje, welke toestellen bijgewerkt zijn met een nieuwe update.

Asus

Asus Zenfone 8: beveiligingsupdate november (dank, Wim)

Asus Zenfone 8 Flip: beveiligingsupdate november

Motorola

Samsung

Ontbreekt er een toestel in dit lijstje, stuur ons een mailtje met een screenshot zodat we hem toe kunnen voegen aan het overzicht!