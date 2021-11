Android Update Bulletin week 45: deze toestellen kregen updates

We sluiten de week af met een mooi overzicht van de updates die afgelopen week zijn verschenen. Welke toestellen een nieuwe (beveiligings-)update hebben ontvangen in week 45, zetten we op een rijtje in het Android Update Bulletin.

Android updates in week 45

DroidApp zet iedere week de updates van de afgelopen week op een rijtje. Zo weet je precies welke smartphones en tablets er de afgelopen week zijn bijgewerkt met een nieuwe update. Die van deze week zetten we op een rijtje in een nieuwe editie van ons Android Update Bulletin.

Alcatel

Alcatel 3X (2020): beveiligingsupdate oktober (dank, Pim!)

Nokia

Samsung

Ontbreekt er een toestel in dit lijstje, stuur ons een mailtje met een screenshot zodat we hem toe kunnen voegen aan het overzicht!