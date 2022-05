Android Update Bulletin week 20: deze toestellen kregen updates

In de twintigste week van het jaar 2020 zijn er weer meerdere updates verschenen voor Android-apparaten. Zoals je van ons gewend bent, zetten we in het Android Update Bulletin weer op een rijtje welke toestellen zijn bijgewerkt met een update. Want zelfs Android 11 kwam voorbij.

Android updates in week 20

Android-toestellen zijn er in overvloed, maar niet elke fabrikant is even trouw in het updaten van zijn of haar smartphones en andere apparaten. De fabrikanten die in de afgelopen week een update hebben verspreid naar hun toestellen, zetten we op een rijtje in het Android Update Bulletin van DroidApp.

Ontbreekt er een toestel in het onderstaande lijstje, stuur ons een mailtje met een screenshot zodat we hem toe kunnen voegen aan het overzicht, of er een artikel aan kunnen wijden!

Fairphone

Fairphone 3: Android 11

Fairphone 3+: Android 11

Nokia

Nokia G20: Android 12

Nokia 2.4: Android 12

Samsung