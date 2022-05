Nieuw op Netflix, Amazon en Pathé Thuis de komende week (week 21 – 2022)

Zin in een nieuwe film, serie of documentaire zo aan het einde van deze maand? We maken ook deze week weer een rondje langs de streamingsdiensten! Deze films en series vind je vanaf week 21 van 2022 nieuw op Netflix, Disney+ en Pathé Thuis.



Netflix

Ghost in the Shell SAC_2045 (seizoen 2)

In het jaar 2045, na een economische ramp die bekend staat als de Synchronized Global Default, hebben snelle ontwikkelingen in AI de wereld in een staat van “Duurzame Oorlog” gebracht. Het publiek is zich echter niet bewust van de bedreiging die AI vormt voor het menselijk ras.

Blue Story

Blue Story is een tragisch verhaal over een vriendschap tussen Timmy en Marco, twee jonge jongens uit tegengestelde postcodegebieden. Timmy, een verlegen, slimme, naïeve en timide jongen uit Deptford, gaat naar school in Peckham waar hij vriendschap sluit met Marco, een charismatische, streetwise jongen uit de buurt. Hoewel ze uit verschillende postcodes komen, sluiten de twee al snel een hechte vriendschap, totdat deze op de proef wordt gesteld en ze aan weerszijden van een straatoorlog belanden.

Somebody Feed Phil (seizoen 5)

De maker van “Everybody Loves Raymond”, Phil Rosenthal, reist in een nieuw seizoen de wereld rond om de lokale keuken en cultuur van Bangkok, Lissabon, Mexico City en meer te proeven.

Disney+

Obi-Wan Kenobi (seizoen 1)

Tijdens de heerschappij van het Galactische Rijk begint voormalig Jedi Meester, Obi-Wan Kenobi, aan een cruciale missie. Kenobi moet het opnemen tegen bondgenoten die vijanden zijn geworden en de toorn van het Keizerrijk trotseren.

Pathé Thuis

Dinner for Schmucks

Tim Conrad werkt voor een baas die maandelijks een diner organiseert waarbij de gast die de grootste clown meebrengt een carrière-boost krijgt. Tim is van plan niet te komen, tot hij Barry ontmoet, een man die kijkdozen bouwt met opgezette muizen. Barry’s onhandige maar goede bedoelingen brengen Tim’s leven in een neerwaartse spiraal, bedreigen een belangrijke zakendeal en kunnen Tim’s verloving met zijn verloofde in gevaar brengen.

Nine Days

Een teruggetrokken man voert een reeks interviews met menselijke zielen voor een kans om geboren te worden.

The Hating Game

Lucy is vastbesloten professioneel succes te boeken zonder haar moraal op het spel te zetten. Ze begint aan een meedogenloos spel van één-tegen-één tegen de koude en efficiënte vijand Joshua, een rivaliteit die wordt bemoeilijkt door haar groeiende aantrekkingskracht voor hem.

Amazon Prime Video

Emergency

Drie studenten zijn klaar voor een legendarische nacht feesten en moeten de voors en tegens van het bellen van de politie afwegen wanneer ze worden geconfronteerd met een onverwachte situatie.