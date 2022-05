Disney+ gaat ook goedkoper abonnement lanceren met reclame

Al langer gaan er berichten rond over dat Netflix werkt aan een goedkoper abonnement met reclame, het moet de drempel verlagen om een abonnement te nemen op de streamingdienst. Volgens de nieuwste berichten werkt ook Disney+ aan een goedkoper abonnement.

Disney+ abonnement met reclame

Disney+ is één van de streamingdiensten die Nederland rijk is. Het platform gaat de strijd aan met diensten als Netflix, Amazon Prime en Videoland. Videoland biedt bijvoorbeeld al een abonnement aan dat goedkoper is in maandkosten, maar wel reclame kan tonen. Dat plan ligt ook bij Netflix, zo gaan de berichten al langer rond. Nu blijkt dat Disney+ ook deze stap wil gaan zetten.

Een prijs voor het abonnement met reclame is nog niet bekend, maar het goedkoopste abonnement bij Disney+ kost nu 8,99 euro. Met deze optie voor het abonnement hoopt het merk nieuwe abonnees te lokken naar het platform. Het zou gaan om vier reclames per uur die getoond gaan worden.

Later dit jaar moet deze abonnementsversie uitgebracht worden in de Verenigde Staten, waarna deze in 2023 breder beschikbaar moet komen. Overigens zou Disney wel enkele eisen hebben voor de reclame. Zo zou deze niet afgestemd moeten worden op de gebruiker, en zou dit ook geen reclames moeten laten zien voor alcohol of politiek. Volgens de bron worden geen reclames getoond op kinderprofielen.