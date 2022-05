Zin in een serie, film of documentaire? We maakten ook deze week weer een rondje langs de streamingsdiensten! Deze films en series vind je vanaf week 19 van 2022 nieuw op Netflix, Disney+ en Pathé Thuis.

Netflix

Workin’ Moms (seizoen 6)

Vier vrouwen jongleren met liefde, carrière en ouderschap. Ze steunen elkaar, dagen elkaar uit en proberen elkaar niet te veroordelen als het leven hen tegenslagen toebrengt. Of het nu gaat om een identiteitscrisis, een grote kans op een baan, een postnatale depressie of een ongeplande zwangerschap – ze zien zowel het goede als het slechte met gratie en humor tegemoet.

Irmandade (seizoen 2)

Een eerlijke advocate komt op een moreel kruispunt nadat de politie haar dwingt informatie te geven over haar opgesloten broer, de leider van een opkomende criminele factie.

MaveriX (seizoen 1)

Zes jonge motorcrossers komen samen om een team te vormen, om de nationale titels te halen, of om te verongelukken bij hun poging. Maar de grootste overwinning van allemaal zijn misschien wel de vrienden die ze voor het leven maken.

Blame Game

Omdat steeds meer mensen elektronische apparaten gebruiken en vervangen, hebben de fabrikanten geen oplossingen voor de verwerking van het resulterende afval, en een groot deel van het afval wordt naar een giftige stortplaats in Ghana geëxporteerd, waar schrootverwerkers hun best doen om te redden wat ze kunnen redden.

Disney+

Oussekine (seizoen 1)

Een onderzoek naar de verschrikkelijke ware gebeurtenissen van 5 december 1986, die leidden tot de dood van een jonge student, Malik Oussekine. De serie gaat over de strijd van zijn familie voor gerechtigheid en verkent de enorme impact die deze geruchtmakende zaak op de Franse samenleving heeft gehad.

How I Met Your Father (seizoen 1)

In de nabije toekomst vertelt Sophie haar zoon hoe ze zijn vader ontmoette: een verhaal dat ons terug katapulteert naar het jaar 2021, waar Sophie en haar hechte groep vrienden midden in het proces zitten van uitzoeken wie ze zijn, wat ze willen in het leven en hoe ze verliefd kunnen worden in het tijdperk van dating apps en grenzeloze mogelijkheden.

Pathé Thuis

Lynn + Lucy

Lynn en Lucy zijn levenslange beste vriendinnen, hun relatie is net zo intens als een romance. Geen van beiden is ver weg geweest van waar ze opgroeiden. Lynn, die met haar eerste vriend is getrouwd en wier dochter snel opgroeit, is opgetogen als de charismatische, wispelturige Lucy haar eerste zoontje krijgt. Lucy reageert echter niet op het moederschap zoals Lynn verwacht. Al snel merken ze dat hun vriendschap op de proef wordt gesteld onder extreme omstandigheden.

Ride the Eagle

Als Leifs vervreemde moeder Honey overlijdt, laat ze hem een ‘voorwaardelijke erfenis’ na. Hij moet haar uitgebreide to-do lijst afwerken voordat hij haar hut in Yosemite krijgt. Leif stapt in Honey’s wilde wereld als de moeder die hij nooit echt heeft gekend probeert om het goed te maken vanuit het graf.