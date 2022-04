Nieuw op Netflix, Amazon en Pathé Thuis de komende week (week 18 – 2022)

We hebben voor de komende week weer een vers overzicht van interessante films, series en documentaires gemaakt! Deze films en series vind je vanaf week 18 van 2022 nieuw op Netflix, Amazon en Pathé Thuis.

Netflix

Summertime (seizoen 3)

Een modern liefdesverhaal dat zich afspeelt in de zomer aan de Adriatische kust van Italië. Een onbetwistbare aantrekkingskracht brengt Ale en Summer, die uit zeer verschillende werelden komen, samen.

Blood Sisters (seizoen 1)

Verbonden door een gevaarlijk geheim, worden beste vriendinnen Sarah en Kemi gedwongen te vluchten nadat een rijke bruidegom verdwijnt op zijn eigen verlovingsfeest.

El marginal (seizoen 5)

Een ex-agent is als veroordeelde onder een valse identiteit een gevangenis binnengegaan om te infiltreren in een groep gevangenen die zojuist de tienerdochter van een belangrijke nationale rechter heeft ontvoerd.

Pathé Thuis

Sing 2

Buster en zijn nieuwe cast hebben nu hun zinnen gezet op het debuut van een nieuwe show in het Crystal Tower Theater in het glamoureuze Redshore City. Maar zonder connecties, moeten hij en zijn zangers binnensluipen in de Crystal Entertainment kantoren, gerund door de meedogenloze wolf mogul Jimmy Crystal, waar de bende het belachelijke idee heeft om de leeuwen rock legende Clay Calloway in hun show te casten.

100UP

100UP is een film die de wil om te leven onderzoekt. Het portretteert een kleurrijke selectie van meer dan 100 jaar oude mensen van over de hele wereld. Ze leven al meer dan een eeuw en hebben grote historische gebeurtenissen meegemaakt, maar in plaats van bij het verleden stil te staan, kijken ze vooruit.

Amazon Prime Video

Bosch: Legacy (seizoen 1)

Twee jaar nadat Bosch de LAPD verliet, verdient hij zijn brood als privé-detective en werkt hij samen met zijn voormalige vijand en topadvocaat Honey “Money” Chandler. Ondertussen waagt Bosch’ dochter Maddie zich in de wereld van de LAPD.