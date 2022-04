Nieuw op Netflix, Disney+ en Pathé Thuis de komende week (week 17 – 2022)

We hebben weer een vers overzicht van interessante films, series en documentaires gemaakt! Deze films en series vind je vanaf week 17 van 2022 nieuw op Netflix, Disney+, Amazon en Pathé Thuis.

Netflix

365 Days: This Day

Laura en Massimo zijn terug en heter dan ooit. Maar het nieuwe begin van het herenigde koppel wordt bemoeilijkt door Massimo’s familiebanden en een mysterieuze man die Laura’s leven binnendringt om haar hart en vertrouwen te winnen, koste wat het kost.

Amor de Madre

José Luis is voor het altaar gedumpt, maar alles heeft zijn zonnige kant en hij gaat met zijn moeder op huwelijksreis. Op deze reis ontdekt hij dat hij zijn moeder niet kent en dat hij van haar houdt.

Ozark (seizoen 4)

Een financieel adviseur sleept zijn familie van Chicago naar de Missouri Ozarks, waar hij in vijf jaar 500 miljoen dollar moet witwassen om een drugsbaas tevreden te stellen. Dit seizoen blijft niemand ongeschonden.

The Mystery of Marilyn Monroe: The Unheard Tapes

Deze documentaire onderzoekt het mysterie rond de dood van filmicoon Marilyn Monroe aan de hand van nooit eerder gehoorde interviews met haar inner circle.

Disney+

Good Trouble (seizoen 3)

Na hun verhuizing naar The Coterie in Downtown Los Angeles, beseffen Callie en Mariana Foster dat het leven op zichzelf niet zo leuk is als het lijkt.

Waiting for the Barbarians

In een afgelegen grenspost krijgt een koloniale magistraat een gewetenscrisis wanneer een legerkolonel arriveert om de lokale bevolking te ondervragen over een dreigende opstand, waarbij hij wrede tactieken toepast die de magistraat doen afgrijzen.

Pathé Thuis

Turning Red

De dertienjarige Mei ervaart de ongemakkelijkheid van het tiener-zijn met een twist – als ze te opgewonden raakt, verandert ze in een gigantische rode panda.

Shut In

Een jonge alleenstaande moeder wordt samen met haar twee kinderen gevangen gehouden door een gewelddadige ex. Ze moeten zien te ontsnappen voor het te laat is.

Amazon Prime Video

Undone (seizoen 2)

Na een bijna fataal auto-ongeluk komt Alma tot de ontdekking dat ze een nieuwe relatie met de tijd heeft, en ze gebruikt dit vermogen om de waarheid over haar vaders dood te achterhalen.