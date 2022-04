Nieuw op Netflix, Disney+ en Pathé Thuis de komende week (week 15 – 2022)

Ook deze week weer trek in een serie, film of documentaire? Deze films en series vind je vanaf week 15 van 2022 nieuw op Netflix, Disney+, Amazon en Pathé Thuis.



Netflix

Anatomy of a Scandal (seizoen 1)

Serie over persoonlijke en politieke schandalen van de Britse elite in de hoofdstad Londen. Vanaf vrijdag 15 april staat het eerste seizoen op Netflix.

Almost There

Drie mannen beginnen aan een reis op zoek naar zin en geluk in de herfst van hun leven: Bob ruilt zijn veilige thuis in voor een camper en probeert zichzelf te vinden in de dorre Californische woestijn; Steve, drag queen en stand-up comedian, heeft genoeg van Engeland en maakt het goed met zijn verleden in Benidorm; Yamada herontdekt zijn glimlach door verhalen voor te lezen aan kinderen in Tokio.

Our Great National Parks (seizoen 1)

Deze prachtige docuserie, verteld door voormalig president Barack Obama, werpt een blik op enkele van de spectaculairste nationale parken ter wereld.

Disney+

Ice Age: Scrat Tales (seizoen 1)

Scrat beleeft de ups en downs van het vaderschap, terwijl hij en de schattige, ondeugende Baby Scrat, afwisselend een band met elkaar krijgen en strijden om het eigendom van de zo gekoesterde Eikel.

Love in a Bottle

Twee mensen in twee verschillende landen, beiden in COVID-19 lockdown, hebben een liefdesrelatie via FaceTime – maar hoe levensvatbaar is een relatie die net zo goed een fantasie zou kunnen zijn?

Pathé Thuis

Death on the Nile

De Belgische speurneus Hercule Poirot gaat aan boord van een glamoureuze rivierstoomboot met genoeg champagne om de Nijl te vullen. Maar zijn Egyptische vakantie verandert in een spannende zoektocht naar een moordenaar wanneer de idyllische huwelijksreis van een beeldschoon koppel op tragische wijze wordt afgebroken.

Love and Monsters

Zeven jaar na het begin van de monsterpocalyps heeft Joel Dawson onder de grond geleefd om te overleven. Maar nadat hij via de radio weer in contact is gekomen met zijn schoolvriendin Aimee, besluit Joel naar buiten te gaan om haar te herenigen, ondanks alle gevaarlijke monsters die hem in de weg staan.

Amazon Prime Video

Outer Range (seizoen 1)

Een veeboer die vecht voor zijn land en zijn familie stuit op een ondoorgrondelijk mysterie aan de rand van de wildernis van Wyoming, waardoor hij een confrontatie met het onbekende aangaat op zowel intieme als kosmische manieren in het ontembare Amerikaanse Westen.