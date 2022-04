Nieuw op Netflix, Disney+ en Pathé Thuis de komende week (week 14 – 2022)

Trek je deze week een oude kerstfilm uit de kast of bekijk je liever iets nieuws? Deze films en series vind je vanaf week 14 van 2022 nieuw op Netflix, Disney+ en Pathé Thuis.

Netflix

Furioza

Een fascinerend verhaal over totale toewijding aan een passie die fataal kan zijn en kan leiden tot extreme beslissingen waarna er geen weg meer terug is. Hoeveel is eer waard, wat is loyaliteit en de code van gangsters? Waarom houden hun vrouwen van hen? Kan een vrouw de regels van het spel ombuigen in het waardesysteem van een man?

Élite (seizoen 5)

Dit seizoen gaat over loslaten. Geen oordelen meer, geen regels meer. Maar in het bruisende leven van deze studenten gaat altijd wat fout, ontdek het vijfde seizoen vanaf 8 april op Netflix.

Beau Séjour (seizoen 2)

Wat als je je eigen moord zou moeten onderzoeken? Deze anthologieserie volgt slachtoffers die wakker worden en hun eigen dode lichamen aantreffen. Ze moeten door de limbo tussen leven en dood navigeren om het mysterie op te lossen wie hen vermoord heeft en waarom.

Disney+

Single Drunk Female (seizoen 1)

Een publieke uitbarsting bij een New Yorks mediabedrijf dwingt de 20-jarige alcoholiste Samantha Fink om de enige kans te grijpen die ze heeft om nuchter te worden en een gevangenisstraf te vermijden: terug naar huis gaan bij haar overheersende moeder, Carol.

Sex Appeal

Avery, een tiener met een neiging tot perfectionisme, schakelt haar vriend Larson in om haar te helpen zich voor te bereiden op haar eerste keer met haar lange-afstandsvriendje.

Pathé Thuis

The Alpinist

Tijdens een twee jaar durende tocht over hoge alpentoppen en steile bevroren watervallen onderzoekt filmmaker Peter Mortimer, Marc-André Leclerc’s verbondenheid met de natuur, zijn compromisloze zoektocht naar avontuur en de risico’s die hij neemt om zijn passie na te jagen.

Scream

Vijfentwintig jaar nadat een reeks brute moorden het rustige stadje Woodsboro schokten, heeft een nieuwe moordenaar het Ghostface-masker aangetrokken en begint het gemunt te hebben op een groep tieners om geheimen uit het dodelijke verleden van het stadje te doen herleven.