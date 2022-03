Nieuw op Netflix, Disney+ en Pathé Thuis de komende week (week 13 – 2022)

Het mooie weer lijkt even voorbij maar ook deze week vind je weer mooie, frisse en al wat bekendere titels op de videodiensten. Deze films en series vind je vanaf week 13 van 2022 nieuw op Netflix, Disney+ en Pathé Thuis.



Netflix

Captain Nova

Een gevechtspilote reist terug in de tijd om de toekomstige wereld te redden van een milieuramp, maar een neveneffect maakt haar weer jong en niemand neemt haar serieus.

The Last Bus (seizoen 1)

Na een levensveranderende excursie gaat een groep superslimme studenten de strijd aan om de mensheid te redden van een leger meedogenloze drones.

Get Organized with The Home Edit (seizoen 2)

Clea en Joanna zijn experts op het gebied van woninginrichting en zijn terug voor een tweede seizoen. Ze helpen beroemdheden en alledaagse klanten met het indelen, categoriseren en opruimen van hun rommel, zodat ze prachtige ruimtes creëren.

A Beautiful Mind

John Nash is een briljant maar asociaal wiskundige die vecht tegen schizofrenie. Nadat hij geheim werk aanvaardt in de cryptografie, neemt zijn leven een nachtmerrieachtige wending.

Trust No One: The Hunt for the Crypto King

Wanneer de jonge oprichter van een instortende cryptocurrency exchange onverwacht overlijdt, vermoeden woedende investeerders dat er meer aan de hand is met zijn dood dan je op het eerste gezicht zou denken.

Disney+

Moon Knight (seizoen 1)

Wanneer Steven Grant, een zachtaardige medewerker van een cadeauwinkel, wordt geplaagd door black-outs en herinneringen aan een ander leven, ontdekt hij dat hij een dissociatieve identiteitsstoornis heeft en een lichaam deelt met huurling Marc Spector. Als Steven/Marc’s vijanden op hen afkomen, moeten ze navigeren door hun complexe identiteiten terwijl ze in een dodelijk mysterie tussen de machtige goden van Egypte worden gedreven.

Pathé Thuis

Anchorman: The Legend of Ron Burgundy

Het is de jaren 70 en Ron Burgundy is de top van de lokale omroep in San Diego, maar dat staat op het punt te veranderen wanneer de ambitieuze verslaggeefster Veronica Corningstone als nieuwe medewerkster bij zijn station arriveert.

Morning Glory

Een jonge en toegewijde ochtendtelevisieproducente wordt ingehuurd als uitvoerend producent van een langlopende ochtendshow bij een ooit belangrijk, maar momenteel falend station in New York City. Ze wil de show graag in de lucht houden en neemt een voormalig nieuwsjournalist en presentator in dienst die het niet eens is met het presenteren van een show die niet over echte nieuwsverhalen gaat.