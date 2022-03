Nieuw op Netflix, Disney+ en Pathé Thuis de komende week (week 12 – 2022)

Ook deze week hebben we weer een rondje langs de streamingsdiensten gemaakt. Deze films en series vind je vanaf week 12 van 2022 nieuw op Netflix, Disney+ en Pathé Thuis.

Netflix

The Ice Road

Nadat een afgelegen diamantmijn in het verre noorden van Canada instort, moet een chauffeur van een ijsweg een onmogelijke reddingsmissie over een bevroren oceaan leiden om de gevangen mijnwerkers te redden.

All or Nothing

Penny werkt in een supermarkt en Phil is een zachtaardige taxichauffeur. Penny’s liefde voor Phil is opgedroogd en ze leiden een vreugdeloos leven met hun twee kinderen, Rachel, een schoonmaakster, en Rory, die werkloos en agressief is.

Bridgerton (seizoen 2)

Rijkdom, lust en verraad tegen de achtergrond van het Engeland van het regentschap, gezien door de ogen van de machtige Bridgerton familie. In een nieuw seizoen van Bridgerton.

Disney+

Parallels (seizoen 1)

Het leven van vier tieners wordt op zijn kop gezet wanneer een mysterieuze gebeurtenis hen naar parallelle dimensies drijft.

The Ice Age Adventures of Buck Wild

De onverschrokken eenogige wezel Buck vormt een team met de ondeugende buidelrat broers Crash & Eddie als ze op een nieuw avontuur gaan in de wereld van de Dinosaurus.

Pathé Thuis

A Good Man

Benjamin en Aude houden al 7 jaar van elkaar. Ze wonen samen op een klein eiland in Bretagne. Benjamin droomt ervan een gezin te stichten, maar het koppel verneemt dat Aude steriel is. Dus heeft Benjamin een idee. Hij is degene die hun kind zal baren, want voordat hij Benjamin was, heette hij Sarah.

