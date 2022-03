Nieuw op Netflix, Disney+ en Pathé Thuis de komende week (week 11 – 2022)

We zijn ook deze week weer langs de streamingsdiensten gegaan voor nieuw materiaal. Deze films en series vind je vanaf week 11 van 2022 nieuw op Netflix, Disney+ en Pathé Thuis.

Netflix

Eternally Confused and Eager for Love (seizoen 1)

Vaak misleid door een brutale denkbeeldige tovenaar, worstelt een onhandige en eenzame twintiger om zijn eigen weg te vinden in zijn zoektocht naar een vriendin.

Windfall

Een man breekt in in het lege vakantiehuis van een techmiljardair, maar de zaken lopen verkeerd wanneer de arrogante miljardair en zijn vrouw arriveren voor een last-minute uitje.

The Blacklist (seizoen 8)

Met zijn rug tegen de muur staat Raymond Reddington tegenover zijn grootste vijand tot nu toe: Elizabeth Keen. Samen met haar moeder, de beruchte Russische spionne Katarina Rostova, moet Liz beslissen hoe ver ze bereid is te gaan om erachter te komen waarom Reddington haar leven is binnengedrongen en wat zijn werkelijke doel is.

Is it Cake? (seizoen 1)

Bekwame taartkunstenaars maken verrukkelijke replica’s van handtassen, naaimachines en meer in een breinbrekende bakwedstrijd, geïnspireerd op een populaire meme.

Disney+

Nightmare Alley

Een ambitieuze kermisexploitant die mensen kan manipuleren met een paar zorgvuldig gekozen woorden, slaat de handen ineen met een vrouwelijke psychiater die nog gevaarlijker is dan hij.

Pathé Thuis

Herself

Sandra heeft moeite om haar dochters een veilig en gelukkig thuis te bieden en besluit er zelf een te bouwen. Sandra gebruikt al haar vindingrijkheid om haar ambitieuze droom te verwezenlijken. Ze brengt een gemeenschap bij elkaar die haar de helpende hand biedt om haar huis te bouwen en uiteindelijk haar gevoel van eigenwaarde terug te krijgen.

Wild Mountain Thyme

De eigenzinnige boerin Rosemary Muldoon wil dolgraag de liefde van haar buurman Anthony Reilly voor zich winnen. Het probleem is dat Anthony een familievloek lijkt te hebben geërfd, en zich niet bewust is van zijn mooie bewonderaarster.