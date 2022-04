Netflix komt met ‘dubbele duim’ wanneer je het extra leuk vindt

Netflix heeft een nieuwe like-button geïntroduceerd. Naast het geven van een duim omlaag of een duim omhoog, kun je voortaan ook twee duimpjes omhoog geven. En nee, het is geen verlate 1 april grap.

Dubbele duim bij Netflix

Wanneer je wel of niet van een serie of film houdt bij Netflix, kun je deze een duim omhoog of een duim omlaag geven. Hiermee kan het algoritme van de streamingdienst bepalen welke content je mogelijk verder nog interessant vindt. Netflix heeft nu aangekondigd dat er nóg een like-knop bij komt.

Het gaat om de ‘dubbele duim’, waarmee je volgens Netflix de kijksuggesties verder bij kunt sturen. Met één duim omhoog kun je aangeven wat je leuk vindt, terwijl je met de dubbele duim laat weten wat je helemaal het einde vindt, zo stelt de dienst. In de komende dagen komt de dubbele duim naar de Android- en iOS-app, net als bij de smart-tv apps.