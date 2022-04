Netflix: prijsverhoging voor degenen die accounts delen

Streamingdienst Netflix heeft het aantal abonnees flink zien dalen in het afgelopen kwartaal. Netflix zal maatregelen nemen tegen het delen van accounts.

Netflix over 1e kwartaal van 2022

Het eerste kwartaal van 2022 is niet allemaal even rooskleurig verlopen voor streamingdienst Netflix. De aanbieder van films en series heeft bekend gemaakt dat het aantal betalende abonnees terugliep met 200.000, terwijl een groei van 2,5 miljoen klanten werd verwacht. Dit nieuws zorgde er tevens voor dat het aandeel van Netflix op de beurs flink onderuit ging. Netflix telt van alle streamingdiensten nog wel altijd de meeste abonnees; 221,6 miljoen. Het is de eerste daling sinds 2011.

Netflix laat weten dat er gekeken wordt naar een goedkoper abonnement, waarbij gebruikers reclame te zien krijgen. Eerder liet de dienst al weten dat dit tot de mogelijkheden behoort, en het ligt in de verwachting dat er op termijn geëxperimenteerd gaat worden met abonnementen met advertenties.

Het delen van accounts wordt massaal gedaan. 100 miljoen mensen liften mee op het account van een andere gebruiker; zoals een vriend, familielid of collega. Netflix-topman Reed Hastings gaf aan dat ook aan hen geld verdiend moet worden. Om dit mogelijk te maken wordt de prijs verhoogt bij degenen die hun account delen. Netflix kan dit achterhalen middels de IP-adressen en apparaatgegevens. Sinds een aantal weken wordt in verschillende landen (Chili, Costa Rica en Peru) al een test gedraaid waarbij dit probleem aangepakt wordt.

Het is nu nog niet bekend wanneer Europa en dus Nederland en België aan de beurt zijn met de prijsverhoging. Ook is niet bekend hoeveel de prijsverhoging zal zijn. Middels de prijsverhoging moet de eigenaar afgeschrikt worden om het account te delen, of moet het ervoor zorgen dat op deze manier inkomsten binnenkomen bij Netflix.

Vorige week werd bekend dat Netflix met de dubbele duim komt.