Het mag dan wel lente zijn er is altijd wel een nieuwe serie, film of documentaire te zien! Deze films en series vind je vanaf week 16 van 2022 nieuw op Netflix, Disney+, Amazon en Pathé Thuis.



Netflix

Better Call Saul (seizoen 6)

Seizoen 6 gaat van start op Netflix op dinsdag 19 april, we ontmoeten Saul Goodman toen hij bekend stond als Jimmy McGill, een kleine advocaat op zoek naar zijn lot en, meer direct, bezig om de eindjes aan elkaar te knopen. De serie volgt Jimmy’s transformatie tot Saul Goodman, de man die voor “straf” in “strafpleiter” staat.

I see you

Wanneer een 12-jarige jongen wordt vermist, worstelt hoofdrechercheur Greg Harper met de druk van het onderzoek en de problemen met zijn vrouw, Jackie. Door een recente affaire komt het gezin onder grote druk te staan en Jackie’s greep op de realiteit wordt langzaam maar zeker aangetast.

Russian Doll (seizoen 2)

Nadia blijft sterven en herbeleeft haar 36ste verjaardagsfeestje. Ze zit gevangen in een surrealistische tijdlus – en staart in de loop van haar eigen sterfelijkheid.

Heartstopper (seizoen 1)

Charlie, een overgevoelige, openlijk homoseksuele denker, en Nick, een vrolijke rugbyspeler met een zacht hart, ontmoeten elkaar op een Britse jongensgymnasium. De vriendschap bloeit snel op, maar zou er iets meer zijn…?

Shadowplay

In 1946 in Berlijn gaat een Amerikaanse agent op zoek naar zijn vermiste broer terwijl hij een beginnende Duitse politieagente helpt in de strijd tegen de gewelddadige misdaden die de stad overspoelen.

Disney+

Deep State (seizoen 1,2)

Wat gebeurt er als een man die gelooft dat hij met pensioen is gegaan bij MI6 wordt teruggeroepen om nog één klus te doen om zijn leven terug te krijgen, alleen om te ontdekken dat deze klus kan betekenen dat hij geen leven heeft om naar terug te gaan.

The Dropout (miniserie)

Het verhaal van Elizabeth Holmes, de raadselachtige Stanford-drop-out die Theranos oprichtte, een bedrijf dat medische tests uitvoert. Geprezen als de Steve Jobs van de volgende technologiegeneratie en ooit miljarden dollars waard, de mythe brokkelde af toen bleek dat geen van de technologie echt werkte, waardoor de gezondheid van duizenden mensen in gevaar kwam.

Polar Bear

Vertelt het verhaal van een nieuwe moeder wier herinneringen aan haar eigen jeugd haar voorbereiden op het moederschap in de steeds uitdagender wereld waar ijsberen vandaag de dag mee te maken hebben.

Pathé Thuis

The Devil You Know

Wanneer Marcus ontdekt dat een van zijn broers mogelijk betrokken is bij een gruwelijke misdaad, worstelt hij met de grenzen van broederschap en loyaliteit. Hij en zijn familie, steeds meer vermoeid door de tekortkomingen van het rechtssysteem, komen terecht in het vizier van een doorgewinterde maar verbitterde detective.

Amazon Prime Video

A Very British Scandal (seizoen 1)

Seks, geheimen en achterdocht – het waargebeurde verhaal van een hertogin die aan de schandpaal werd genageld in een echtscheiding die de hele natie in zijn greep hield.