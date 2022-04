Sim-only aanbiedingen april 2022: dit zijn de 3 beste deals

Zoals je van DroidApp gewend bent, helpen we je graag bij het maken van de juiste keuze. Of het nu voor een smartphone of abonnement is. Met de sim-only aanbiedingen van april 2022 kun je weer veel geld besparen. De beste deals zetten we op een rijtje.

Sim-only acties van april

Iedere maand stunten providers met aanbiedingen en voordeeltjes. Maar welke zijn het meest interessant? Daar zijn we met de redactie van DroidApp weer eens ingedoken. Het kan met regelmaat flink lonen door over te stappen naar een andere provider. Verschillende minder grote providers maken gebruik van het netwerk van grote providers; dus daar zal je geen problemen mee ondervinden. De beste sim-only aanbiedingen van april 2022 hebben we hieronder voor je op een rijtje gezet.

Simyo

Bij Simyo kun je profiteren van de Simyo Super Sale; deals waarmee je flink kunt besparen op bijvoorbeeld je databundels. Tevens kun je sinds kort ook kiezen voor toestelabonnementen bij Simyo. Je maakt gebruik van het KPN-netwerk. Simyo is in de afgelopen tijd al meermaals door de Consumentenbond uitverkozen tot beste provider van Nederland. Klanten met thuis een KPN-abonnement profiteren van Simyo Compleet waarmee je dubbel zoveel minuten en MB’s krijgt, zonder extra kosten. Met de aanbieding van Simyo profiteer je dus van extra voordeel. De combinatie 200 minuten/sms met 10GB kost je dan slechts 13,00 euro per maand. – te bestellen bij Simyo

Simpel

Bij Simpel bel je via het T-Mobile netwerk en profiteer je van nieuwe maandaanbiedingen. De bundel met onbeperkt bellen en 12GB aan internet kost je slechts een tientje per maand. Voor dat bedrag kun je ook 500 sms’jes per maand sturen vanuit je abonnement. Genoeg aan minder? Bij alle bundels krijg je gratis extra data. Voor 6,00 euro per maand krijg je de bundel met 1,5GB aan data en 100 minuten. – te koop bij Simpel

Youfone

Heb je aan 2GB internet genoeg, maar bel je wel graag zonder zorgen? Dan heeft Youfone een interessant aanbod. De bundel met 2GB internet en onbeperkt bellen kost je 8,50 euro bij Youfone. Je maakt gebruik van het netwerk van KPN en betaalt tijdelijk geen aansluitkosten. Mocht je meer data gebruiken, dan kun je ook kiezen voor bundels met meer data, zodat je je ook daarover geen zorgen hoeft te maken. Je kunt de kosten wat meer drukken als je het bijvoorbeeld ook met 200 minuten redt. – te bestellen bij Youfone

Overige aanbieders

De telefoonmarkt in Nederland is best wel verzadigd. Zoek je naar een aanbieding van een bepaalde provider; dan kun je terecht via de linkjes hieronder. Je ziet dan direct welke mogelijkheden de desbetreffende provider aanbiedt.