Zin in een nieuwe film, serie of documentaire? We maken ook deze week weer een rondje langs de streamingsdiensten! Deze films en series vind je vanaf week 20 van 2022 nieuw op Netflix, Disney+ en Pathé Thuis.



Netflix

Mandy

Red en Mandy leiden een liefdevol en vredig bestaan; maar wanneer hun naar dennen geurende toevluchtsoord op wrede wijze wordt verwoest, wordt Red in een fantasievolle reis vol bloedige wraak en doordrenkt met vuur geslingerd.

Entrevías (seizoen 1)

Het verhaal van Tirso Abantos, een principiële man wiens rustige, routineuze bestaan op zijn kop wordt gezet wanneer zijn tienerkleindochter in zijn leven opduikt.

The Future Diary (seizoen 2)

Twee mensen die elkaar nog nooit ontmoet hebben, worden gecast om een romantische verhaallijn uit te leven door een dagboek te volgen dat hen wordt overhandigd. Hun semi-fictieve uitwisseling, gebaseerd op de eigen woorden van de casts, voert hen door een ervaring die uiteindelijk van invloed zou kunnen zijn op hoe zij elkaar zien.

Cyber Hell: Exposing an Internet Horror

Anoniem en exploitatief, een netwerk van online chatrooms draaide op seksuele misdrijven. De jacht om de exploitanten ervan op te pakken, vergde lef en vasthoudendheid.

The Boss Baby: Back in the Crib (seizoen 1)

Ted Templeton wordt gepakt voor een bedrijfscriminaliteit en verandert als volwassene weer in de Boss Baby om undercover te leven met zijn broer Tim, die zich voordoet als een van zijn kinderen

Disney+

Life & Beth (seizoen 1)

Na een onverwacht voorval krijgt Beth flashbacks naar haar tienerjaren en leert ze hoe ze is geworden wie ze is en wie ze wil worden.

The Valet

De wereldberoemde filmster Olivia wordt geconfronteerd met een PR-ramp wanneer een paparazzi een foto van haar met haar getrouwde minnaar, Vincent, vastlegt. De hardwerkende bediende Antonio verschijnt per ongeluk op dezelfde foto en wordt aangezocht om zich voor te doen als Olivia’s nieuwe vriend als dekmantel. Door deze list met Olivia komt Antonio in de schijnwerpers te staan en ontstaat er onverwachte chaos.

Pathé Thuis

Uncharted

Nathan Drake en zijn partner Victor “Sully” Sullivan gaan op een gevaarlijke jacht naar “de grootste schat die ooit is gevonden”, terwijl ze ook aanwijzingen zoeken die kunnen leiden naar Nathan’s lang verloren broer.

Sun Children

Het verhaal van de 12-jarige Ali en zijn drie vrienden. Samen werken ze hard om te overleven en hun families te onderhouden, door kleine klusjes te doen in een garage en kleine misdaden te plegen om snel geld te verdienen.

Cloverfield

Vijf jonge New Yorkers geven een afscheidsfeestje voor hun vriend op de avond dat een monster ter grootte van een wolkenkrabber op de stad neerdaalt. Verteld vanuit het standpunt van hun videocamera, is de film een document van hun poging om de meest surrealistische, gruwelijke gebeurtenis van hun leven te overleven.

Amazon Prime Video

Night Sky (seizoen 1)

Irene en Franklin York, een gepensioneerd echtpaar, hebben een geheim: een kamer die in hun achtertuin is begraven en die op wonderbaarlijke wijze naar een vreemde, verlaten planeet leidt. Wanneer een raadselachtige jongeman arriveert, wordt het rustige bestaan van de Yorks verstoord en de mysterieuze kamer die ze zo goed dachten te kennen, blijkt veel meer te zijn dan ze zich ooit hadden kunnen voorstellen.