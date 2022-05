Android Update Bulletin week 21: deze toestellen kregen updates

Iedere week worden vele toestellen bijgewerkt met updates. Op zondag brengt DroidApp je hiervan op de hoogte middels het overzicht in het Android Update Bulletin. Deze week de updates die zijn verschenen in week 21.

Android updates in week 21

In de laatste volle week van mei zijn er voor Android weer de nodige updates verschenen. Grote updates naar bijvoorbeeld Android 12, maar ook kleinere updates met onder andere een nieuwe beveiligingsupdate. De Android-apparaten die deze week een update hebben ontvangen, hebben we voor je op een rijtje gezet in het Android Update Bulletin van week 21 – 2022.

Ontbreekt er een toestel in het onderstaande lijstje, stuur ons een mailtje met een screenshot zodat we hem toe kunnen voegen aan het overzicht, of er een artikel aan kunnen wijden!

Motorola

Nokia

Nokia G10: Android 12

Samsung

Samsung Galaxy Tab S8: beveiligingsupdate mei

Samsung Galaxy Tab S8+: beveiligingsupdate mei

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra: beveiligingsupdate mei

Samsung Galaxy Watch 4: Google Assistent

Xiaomi