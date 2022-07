Samsung Galaxy S22-serie geüpdatet met beveiligingsupdate juli 2022

De allernieuwste beveiligingsupdate wordt door Samsung nu uitgerold voor de Galaxy S22-serie. De drie smartphones uit deze serie krijgen vanaf nu de beveiligingsupdate van juli aangereikt. De update belooft verschillende verbeteringen voor de S22, S22+ en S22 Ultra.

Galaxy S22: beveiligingsupdate juli

Samsung rolt voor de Samsung Galaxy S22-serie een nieuwe update uit. Hoewel Google pas deze week officieel de beveiligingsupdate van juli zal vrijgeven, met de daarbij horende informatie, is Samsung nu alvast aan de slag gegaan. De Samsung Galaxy S22, S22+ en de Galaxy S22 Ultra zijn de eerste drie smartphones in Nederland die geüpdatet worden naar deze nieuwe patch. Pas later deze week zullen we te weten komen welke verbeteringen er vanuit Samsung en Google zijn doorgevoerd.

Op de redactie is de update binnengekomen, en ook bij lezer Eric is de juli-update gearriveerd. De update heeft een grootte van circa 381MB en brengt volgens de changelog verbeteringen in de algehele stabiliteit en dus de juli-patch. De eerste indruk is dat er verder geen grote veranderingen doorgevoerd zijn. In de changelog staat verder dat verschillende Samsung-apps bijgewerkt zijn, zoals de calculator, Samsung Notes app en de spraakrecorder.

De update is vanaf nu beschikbaar voor de Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ en de Galaxy S22 Ultra. Wanneer je deze kunt binnenhalen, krijg je hiervan een melding op je smartphone.

Nog meer uit je Galaxy S22 halen? Lees ons handige overzicht met 18 ontzettend handige Galaxy S22 tips.

