Google brengt app-machtigingen terug naar Play Store

De machtigingen die apps nodig hebben voor een installatie werden altijd getoond in de Google Play Store, totdat Google deze weergave eruit haalde. Toch komt het nu terug, zo heeft Google bekend gemaakt.

App-machtigingen in Google Play Store

De Google Play Store kreeg van de week al een nieuw Google Play logo. Het bedrijf blijft echter doorgaan met het verbeteren van de diensten, en nu is er wederom nieuws over de Google Play Store. In de app (en website) van de Google Play Store wordt de informatie toegevoegd over welke machtigingen en permissies een app nodig heeft. Denk aan bijvoorbeeld toegang tot je agenda, contacten, galerij, locatie of microfoon. Dan kan er bij gebruikers een belletje rinkelen als een bepaalde machtiging nodig is voor een app die dat eigenlijk niet nodig zou moeten hebben.

Volgens Google waren veel ontwikkelaars voor Android ervan overtuigd dat het een nuttige toevoeging was. Dat is volgens Google de reden dat de functionaliteit terug komt.