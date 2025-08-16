‘Google Pixel 10 Pro Fold krijgt IP68-certificering en gaat 1899 euro kosten’

Google komt volgende week met de aankondiging van de Google Pixel 10-serie. Nu is er nieuws over de Google Pixel 10 Pro Fold. Over de nieuwe foldable is nu de nodige informatie opgedoken. Zoals de prijs en het ontwerp van de telefoon.

Google Pixel 10 Pro Fold uitgelekt

Opnieuw een toestel van Google in het geruchtencircuit. Het nieuws komt ook deze keer weer van het Duitse Winfuture. De Duitse bron heeft in het verleden al de nodige informatie gedeeld over de Pixel 10-modellen. De nieuwe toestellen zullen, net als de Pixel 10 Pro Fold, voorzien worden van de Tensor G5 chipset. Qua interne opslagruimte krijg je maximaal 1TB, waar het huidige model de keuze biedt voor maximaal 512GB. De batterijcapaciteit komt uit op 5015 mAh met 30W laden. Dat is duidelijk meer dan de 4400 mAh accu van de Galaxy Z Fold 7. Google kiest voor een techniek ‘PixelSnap’ waarmee je Qi2 draadloos kunt laden met 15W.

Roland Quandt, de oprichter van Winfuture, meldt dat hij de specificaties heeft ingezien. De Pixel 10 Pro Fold zal voorzien worden van een IP68-certificering. Zijn voorganger had een IPX8-rating en daarmee wel bestand tegen water, maar niet tegen stof. Dat verandert met het nieuwe model. Samsung biedt met haar Z Fold 7 een IP48-certificering.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Qua specificaties zien we geen verdere veranderingen. Google kiest voor een hoofdscherm van 8,0 inch. Dit scherm biedt een resolutie van 2152 x 2076 pixels. Er is 16GB werkgeheugen en standaard 256GB opslagruimte. De hoofdcamera telt 48 megapixel, waarbij er ook een 10,5 megapixel groothoeklens en 10,8x telelens is. Die laatste biedt 10x optische zoom.

In Duitsland zal het toestel een prijs krijgen van 1899 euro, maar de voorverkoop start pas op 9 oktober, zo stelt de bron. Alle details krijgen we op 20 augustus te horen.