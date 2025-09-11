Samsung Galaxy S26 Pro verschijnt in meer beelden

Samsung komt volgend jaar met drie nieuwe modellen in de Samsung Galaxy S26-serie. Die nieuwe toestellen zien we nu steeds vaker voorbijkomen in het geruchtencircuit. De fabrikant komt nu in het nieuws met de Samsung Galaxy S26 Pro, waarvan we meer foto’s te zien krijgen.

Galaxy S26 Pro in nieuwe beelden

Nieuwe beelden zijn online gekomen van de Samsung Galaxy S26 Pro. In het afgelopen weekend zagen we twee modellen uit de S26-serie al voorbijkomen in beelden. Toen bleef het beperkt tot de achterkant van de smartphone, waarbij duidelijk werd dat er een vernieuwde cameramodule zal zijn. Nu zien we ook de voorkant van het toestel. De renders zijn gemaakt door OnLeaks.

De cameramodule is misschien wel de grootste verandering die Samsung bedacht heeft. Naar verluidt krijgt de telefoon een 6,3 inch AMOLED-scherm. Volgens de geruchten komen de afmetingen neer op 149,3 x 71,4 x 6,96 millimeter. Naar verluidt krijgt het toestel een 4300 mAh accu en zal deze (slechts) 25W laden krijgen.

De nieuwe telefoon zullen we volgend jaar pas echt te zien krijgen. Onvermijdelijk krijgen we in de komende maanden nog genoeg onder ogen van de S26-serie. Geruchten melden dat de smartphoneserie zal bestaan uit de Galaxy S26 Pro, Galaxy S26 Edge en Galaxy S26 Ultra.

Samsung Galaxy S25 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 595,00 euro

Samsung Galaxy S25 Ultra Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 979,00 euro

Samsung Galaxy S25 Edge Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 650,00 euro