Samsung Galaxy S22- en S21-serie krijgen beveiligingsupdate augustus

In de afgelopen weken zijn de nodige updates al verspreid voor verschillende modellen. Een nieuwe update wordt nu uitgerold voor de Samsung Galaxy S22-serie en de Galaxy S21-serie. Zes toestellen krijgen de augustus-patch.

Galaxy S21 en S22 met augustus-update

Een nieuwe tip is in onze mailbox beland, en wel van Frank. Zijn smartphone wordt bijgewerkt met een nieuwe update. Op zijn Samsung Galaxy S22 is de beveiligingsupdate van augustus binnengerold. Deze update brengt verschillende verbeteringen, maar niet echt nieuwe functies. De update van 307MB brengt de nieuwe update van augustus, welke zowel patches vanuit Google, als van Samsung zelf omvat.

We horen dat de update niet alleen voor de Galaxy S22-serie beschikbaar is, maar ook voor de modellen uit de Galaxy S21-reeks. De Galaxy S21 FE heeft de update op een eerder moment reeds ontvangen. Als je de update kunt downloaden, krijg je hier een melding van op je smartphone.

