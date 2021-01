TikTok komt met nieuwe privacy-instellingen voor jonge gebruikers

Het sociale netwerk TikTok komt met nieuwe privacy-instellingen, welke van pas komen voor de jongere doelgroep. Het moet gebruikers beschermen tegen ongewenste kijkers.

TikTok met nieuwe privacy-opties

Er zijn een aantal nieuwe privacy-instellingen doorgevoerd in de populaire app TikTok. Bij gebruikers onder de 18 jaar wordt de zichtbaarheid aangepast van ‘openbaar’ naar ‘privé’. Op die manier wil het ervoor zorgen dat video’s niet zomaar door iedereen bekeken kunnen worden. Bij gebruikers tussen de 13 en 15 jaar verdwijnt de download-functie, en kunnen deze niet gebruikt worden voor Duet of Stitch.

Gebruikers in de leeftijd van 16 en 17 kunnen Duet en Stitch wel gebruiken, maar standaard is deze privacy-instelling aangepast naar vrienden. Wel kan deze aangepast worden in de instellingen. De veranderingen hebben betrekking op zowel bestaande als nieuwe accounts. De TikTokkers krijgen een notificatie van de veranderingen. Met de maatregelen heeft TikTok als doel dat kinderen minder zullen communiceren met mensen die ze niet kennen.