Hive is nieuw populair alternatief voor Twitter en Mastodon

Moesten we eerst van het sociale netwerk Twitter naar Mastodon, wordt nu ook Hive een populair alternatief. Het lijkt qua naam op Hyves, maar dat staat hier helemaal los van. Wat heeft Hive te bieden?

Hive

Na de overname van Twitter door Elon Musk hebben al aardig wat mensen het sociale netwerk verlaten. Bijvoorbeeld omdat ze geen vertrouwen hebben in het beleid dat Musk voor ogen heeft met Twitter. Andere sociale netwerken worden hierdoor een stuk populairder. We schreven eerder al over Mastodon, een platform dat het aantal gebruikers al flink heeft zien toenemen. De laatste dagen gaat het ook vaak over Hive. Dit platform verschilt qua voorkomen met dat van Mastodon, maar het doel is hetzelfde; in contact blijven met je vrienden en volgers. Het belangrijkste kenmerk van Hive; de afwezigheid van het algoritme waarmee huidige sociale netwerken de volgorde van je tijdlijn bepalen.

Hive is in de afgelopen tijd flink gegroeid met het aantal gebruikers. Je vindt elkaar middels de gebruikersnaam, zoals je dat ook van Twitter kent. Het netwerk is ontstaan in 2019 en was een idee van twee studenten. De verschillende algoritmes waren voor de bedenkers van Hive een doorn in het oog, en daardoor werd Hive gerealiseerd. Verder is de werking vrij gelijk aan die van Twitter; waarbij je een tijdlijn hebt met de updates van je vrienden. In tegenstelling tot Twitter is er geen limiet op het aantal tekens dat je kunt gebruiken voor het opstellen van je bericht. Verder kun je een Q&A starten, een poll delen en natuurlijk bij je tekst ook foto’s delen. Ook het delen van GIF’jes behoort tot de mogelijkheden. Alle berichten staan in chronologische volgorde. Je kunt via Hive ook gemakkelijk nieuwe content ontdekken. Zo zie je bijvoorbeeld wat er op dat moment trending is.

Er zijn wel een aantal features die Twitter niet aanbiedt, maar die we wel tegenkomen in Hive. Zo krijgen gebruikers de mogelijkheid om een muziekdienst te koppelen. Hiermee wordt het mogelijk gemaakt om je favoriete songs te delen met je volgers. Tevens kun je een NSFW (not safe for work) label toevoegen aan een Hive-bericht, als een bericht ongepast is voor als bijvoorbeeld je collega’s meekijken op je scherm. Hive is enkel als app beschikbaar en -nog- niet via een webversie. Echter moeten we niet vergeten dat Instagram dit in het begin ook niet had, en kijk waar Instagram nu is.

Hive is beschikbaar voor Apple iOS en Android. De applicatie kun je downloaden uit de Google Play Store via onderstaande button. Hive benadrukt dat het hier bij de Android-app nog wel om een b├Ętaversie gaat.