De vergeten telefoon: Samsung M110 uit 2008

In deze editie van ‘De vergeten telefoon’ gaan we terug naar het jaar 2008. Kleine kans dat je dan nog precies voor de geest kunt halen hoe de Samsung M110 eruit zag. Die telefoon bespreken we deze zondag in ‘De vergeten telefoon’.

Samsung M110

De Samsung M110 was een doorsnee feature phone welke in 2008 uitgebracht werd. Een doodnormaal toestel, zonder speciale features of mogelijkheden. Wel was de Samsung M110 uitgerust met een rubberen behuizing waardoor het toestel wat meer robuust was. Door deze behuizing was de telefoon stof- en waterdicht. Daarbij was het toestel ook schokbestendig en voorzien van de IP54-certificering. Het aanbod van kleuren bestond uit olijfgroen en zwart.

Samsung gaf de M110 een 1,52 inch kleurenscherm met een resolutie van 128 x 128 pixels. Deze leveren ook een weergave van 65.000 kleuren. Ondanks dat de M110 geen bijzondere telefoon had, werd het toestel geleverd met een 0,3 megapixel VGA-camera en een LED-flitser. Het was niet mogelijk om ermee te filmen. Verder zagen we de Samsung M110 met een 1000 mAh batterij.

De telefoon werd niet bij iedere gebruiker lovend ontvangen. De software was vaak traag en de clip om het toestel aan je broek te hangen, was fragiel. Wel werd het toestel de robuustheid erg goed beoordeeld, net als de speaker voor het geluid en de zaklamp, waarbij de LED-flitser op de telefoon gebruikt werd.

Samsung M110 samengevat in 3 punten