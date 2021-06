Motorola Defy aangekondigd: robuuste smartphone in samenwerking met Bullitt

Motorola heeft een nieuwe smartphone aangekondigd, welke tot stand is gekomen in samenwerking met het merk Bullitt. Het is de Motorola Defy waarover we je nu meer kunnen vertellen.

Motorola Defy

De Motorola Defy is de eerste smartphone welke voortvloeit uit de samenwerking van Motorola met Bullitt. In februari werd de samenwerking officieel gemaakt en nu is het tijd voor de eerste smartphone. De fabrikant omschrijft het toestel als stof-, water-, en valbestendig. Zo is de smartphone IP68 gecertificeerd, is het schokbestendig, kan het tegen flinke temperatuurverschillen en heeft het een krasbestendig beeldscherm met een grootte van 6,5 inch en een HD+ resolutie. Aan het toestel zit een lanyard vast, zodat je hem minder snel laat vallen. Deze kun je er wel afhalen.

De Defy heeft een speciale textuur aan de achterkant, welke moet zorgen voor meer grip. Daarnaast is er een waterbestendige USB-C aansluiting aanwezig. Motorola voorziet de Defy van een triple-camera. Deze biedt een 48 megapixel hoofdlens, 2MP macrolens en 2MP dieptesensor.

Motorola belooft dat de 5000 mAh accu van de Defy het twee dagen uit moet houden. Opladen kan met 20W. Merkwaardig is dat de Defy is voorzien van Android 10 met de My UX skin. De telefoon maakt gebruik van Android Enterprise en belooft drie jaar lang beveiligingsupdates. Er kan één Android-update verwacht worden. Dat is dus alleen de update naar Android 11, en die moet in de herfst van dit jaar verschijnen. Beveiligingsupdates gaan dus wel langer door. Volgens Motorola is dit vanwege Covid-19 en voor een optimale balans tussen (hardware-) componenten en software. Best opmerkelijk dat Motorola dan niet nog een update naar Android 12 belooft.

Verder is er een Snapdragon 662 chipset, 4GB RAM en 64GB opslagruimte. Dit kwartaal moet de Motorola Defy verschijnen met een adviesprijs van 329 euro. Er is keuze uit de kleuren Forged Green en Black.