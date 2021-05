Motorola brengt ook Moto G20 uit in ons land: betaalbaar en flinke accu

Een nieuwe smartphone van Motorola heeft de weg gevonden naar de Nederlandse winkels. Het gaat om de Moto G20 die vanaf nu verkrijgbaar is, met een scherpe prijs en grote accucapaciteit.

Moto G20 in Nederland

Nadat begin mei al de Moto G100 uitgebracht werd in ons land, is het nu de beurt aan het goedkopere broertje; de Moto G20. De smartphone is vanaf nu te koop in Nederland. Het toestel kenmerkt zich door prima specificaties en een nette prijs.

De Moto G20 is voorzien van een HD+ beeldscherm met een grootte van 6,5 inch en 90Hz verversingssnelheid. Motorola geeft de smartphone een flinke 5000 mAh accu mee, welke je met 10W op kunt laden. Verder zien we een Unisoc T700 octa-core chipset, een fysieke Google Assistent-knop en een quad-camera met 48MP camera. Uiteraard is de Moto G20 uitgerust met Android 11 met de personaliseerbare My UX skin.

Je koopt de Moto G20 voor 149 euro. Hij is verkrijgbaar bij Bol.com, Belsimpel en Mobiel.